Моторошне вбивство у Франції. Там обезголовили вчителя історії через карикатури на пророка Мухаммеда. Ймовірного нападника спецслужби ліквідували, а його дев'ятьох спільників затримали.

Коледж у містечку Конфлан-Сент-Онорін, що поблизу Парижа. Вбивство, яке тут сталося напередодні шокувало Францію. Молодий чоловік, озброєний кухонним ножем, напав на вчителя історії. Перерізав викладачеві горло, а потім обезголовив свою жертву.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Громадянина нашої країни вбили за те, що він навчав. Розповідав про свободу слова і право людини вірити або не вірити. За це на нашого співвітчизника було скоєно жорстокий напад, він став жертвою ісламістського терористичного акту.

Погрози 47-річний викладач Самюель Паті, за даними ЗМІ, почав отримувати кілька тижнів тому. Після того, як на одному з занять розповів учням про терористичний напад на редакцію сатиричного журналу "Шарлі Ебдо" і показав карикатури на пророка Мухаммеда, які надрукувало це видання. Учням-мусульманам педагог запропонував вийти з класу, бо не хотів образити їхніх почуттів.

Нордін Кваді, батько одного з учнів:

Вчитель попросив учнів-мусульман підняти руку і вийти з класу. Мій син одразу зрозумів, що це не дискримінація чи спроба образити. Вчитель хотів захистити учнів, і не шокувати їх цими карикатурами.

Такі дії педагога зрозуміли не усі. Деякі батьки написали скаргу в міністерство освіти. А в соцмережах почалася кампанія зі цькування.

Нордін Кваді, батько одного з учнів:

Через кілька днів після цього уроку, інцидент було вичерпано. До коледжу прийшов хтось з чиновників, батьки учнів. Всі погодилися, що вчитель просто помилився і владнали ситуацію. Але, вочевидь, соціальні мережі зробили свою справу.

Вбивцю застрелила поліція. За даними французьких ЗМІ, це 18-річний Абулак, чеченець за походженням, який народився у Москві. У Франції мав статус біженця. Одразу після нападу він виклав фото вбитого викладача у соцмережах. І написав, що стратив пса, який насмілився принизити пророка Мухаммеда.

Наразі правоохоронці перевіряють, чи були у вбивці спільники. Відомо, що вже затримані дев'ять осіб. Серед них родичі і знайомі нападника. А також батьки учнів, які відвідували заняття вбитого вчителя.

До коледжу, де працював педагог, несуть квіти батьки його учнів.

Вчора ми усі були шоковані. Зараз для нас найголовніше - це дбати про стан наших дітей. Вони дуже важко переживають те, що сталося.

Мій старший син каже, що цей вчитель ніколи нікого не дискримінував, не був расистом. І не намагався шокувати на своїх заняттях. Він нічим не відрізнявся від інших.

Вбивство вчителя засудили і співробітники журналу "Шарлі Ебдо". П'ять років тому на редакцію цього сатиричного видання теж було скоєно напад через публікацію карикатур на пророка Мухаммеда - тоді від рук ісламістських терористів загинули 12 людей.