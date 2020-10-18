Российские звезды высмеяли Лукашенко за "автомат без обоймы" (видео) [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба президента Беларуси
Российские артисты высмеяли президента Беларуси Александра Лукашенко, который во время активной фазы протестов в Минске неоднократно появлялся на публике с автоматом Калашникова и в бронежилете.
В новом клипе рэп-исполнители Тимати и Егор Крид назвали Лукашенко "усатым", который позирует с автоматом без обоймы и не может оставить свое президентское кресло.
Уходить надо с честью, а не как вон усатый. Автомат без обоймы, на орбиту с батута. Звезды падают с неба, не надев парашюта.
Новый клип стал очень популярен в Украине. Он идет первой строкой в трендах YouTube.
Ранее сообщалось, что Ургант спародировал Лукашенко с автоматом.
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