У бронежилеті та з автоматом у руках. Олександр Лукашенко на гелікоптері облетів протестний Мінськ. У салоні перебував разом зі своїм наймолодшим сином Миколою. Про учасників мирної демократичної революції президент Білорусі під час польоту висловився як про "пацюків".

Також Лукашенко поспілкувався з бійцями ОМОНу, що посилено охороняли його столичну резиденцію: