У бронежилеті та з автоматом у руках Олександр Лукашенко на гелікоптері облетів протестний Мінськ [ Редактировать ]
У бронежилеті та з автоматом у руках. Олександр Лукашенко на гелікоптері облетів протестний Мінськ. У салоні перебував разом зі своїм наймолодшим сином Миколою. Про учасників мирної демократичної революції президент Білорусі під час польоту висловився як про "пацюків".
Також Лукашенко поспілкувався з бійцями ОМОНу, що посилено охороняли його столичну резиденцію:
Не вижу протеста. Как крысы разбежались. Где они? - Разбежались, когда тебя увидели.
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