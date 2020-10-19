Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Так, если Азербайджан откажется от урегулирования конфликта путем переговоров, то Армения признает независимость Нагорного Карабаха.

"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров.

Между тем, по данным "РИА Новости", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о невозможности признания его страной независимость Нагорного Карабаха ни при каких условиях.

Ранее мы писали о том, что Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии.