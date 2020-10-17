Власти Республики Армения и власти Республики Азербайджан договорились о гуманитарном перемириив Нагорном Карабахею. Перемирие начнет действовать с полуночи 18 октября. Об этом сообщили в министерствах иностранных дел Армении и Азербайджана.

Стоит отметить, что данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-ого октября 2020 г. и в соответствии с Московским заявлением от 10-ого октября 2020 г.

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Как ранее сообщалось, в Азербайджане устроили обстрел на похоронах, Азербайджан обвинил армянских военнослужащих в новом обстреле мирных жителей в Тертерском районе.

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