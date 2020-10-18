Власти Азербайджана готовы передать Армении, в одностороннем порядке, часть тел погибших военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, передает Haqqin.az

Как сообщили в Госкомиссии, в соответствии с договоренностями о временном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении несколько тел армянских военнослужащих.

В соответствии с духом временного прекращения огня ... была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих

В Баку пояснили, что обмен должен происходить по заранее согласованному коридору на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района.

Передача тел армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана будет осуществлена по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы

Стоит отметить, что передача части тел погибших армянских военнослужащих будет проходить при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК). Также, Госкомиссия попросила МККК уведомить об этом противоположную сторону - Армению.

Как ранее сообщалось, Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии.