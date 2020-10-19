На Житомирщині відбувся п'ятий етап чемпіонату України з ралі "Столиця". Понад 30 екіпажів змагалися на бездоріжжі. Учасники-фіналісти подолали майже 200 кілометрів. Серед глядачів був і наш кореспондент Тарас Пилипець.

У повітрі запах мастила, а мотори ревуть так, що аж вуха закладає. Околиці селища Іршанськ, на Житомирщині, на два дні перетворилися на ралійну трасу. Саме селище радше нагадує автомайстерню. Команди гонщиків востаннє перед заїздом перевіряють готовність автівок.

Будет сцепление с дорогой, что бы грязь которую хватает протектор она не оставалась.

Небезпеки перегонам додає суботня злива. Хвилюються навіть досвідчені учасники.

Юрій Шаповал, учасник перегонів:

Как минимум нужно проехать безопасно. Постараемся быстро, чтобы получить достойный результат.

Втім, одразу після того, як застібаються ремені безпеки та лунає зворотний відлік до старту - уся тривога учаcників розвіюється.

Маршрут перегонів становив 200 кілометрів і тривав 7 годин з короткими піт-стопами. Серед учасників понад тридцять екіпажів з Києва, Дніпра, Одеси та інших українських міст. А ось із-за кордону, через локдаун, доїхали лише литовці. Більшість спортсменів - професіонали.

Максим Євдокимов, учасник перегонів:

По результам четырех гонок мы три выиграли и нас математически никто не может догнать. То есть мы еще официально не чемпионы, но нас уже никто не догонит.

Хоча трапляються й новачки.

Максим Шиков, учасник перегонів:

Как бы будем за это бороться, на победу тяжело сказать, что нацеленные. Ну, как всегда ожидаем доезда, ну и конечно хотим получить удовольствие.

Є і такі, для кого вітчизняне змагання - розминка перед всесвітньо відомим заїздом африканською пустелею.

Інесса Тушканова, учасниця перегонів:

Мы из ралли-рейдов, мы готовимся на Дакар и здесь у нас тренировочный сбор, мы налаживаем работу команды.

Автівки працюють на межі своїх можливостей. Тож не минулося без пригод.

Сергій Малик, організатор перегонів:

Дуже багато сходів зараз і криши були, траса дуже складна. Ну да перекидалися машини.

За результатами дводенних перегонів, лише четверо екіпажів із тридцяти отримали звання переможців нинішнього етапу. Їх нагородили почесними кубками змагань ралі "Столиця".