В понедельник, 19 октября, начался второй раунд переговоров между Украиной и Ираном по делу о сбитом самолете МАУ под Тегераном. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин в Twitter.

Работать будем два дня. Обсуждать дальнейший ход расследования и другие важные аспекты - авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций.

Отметим, третья часть переговоров будет касаться юридических вопросов, связанных с суммой компенсации семьям жертв катастрофы.

В украинском МИД прогнозировали, что на расследование катастрофы МАУ может уйти до 5 лет.

Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО

Как ранее сообщалось, Канада подтвердила передачу "черных ящиков" в Париж.

Читайте также, в Иране назвали новую причину крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737.