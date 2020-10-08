Общение через глаза: найден способ коммуникации с кошками [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании обнаружили новый механизм общения человека с кошкой. Об этом сообщает Scientific Reports.
Специалисты из Школы психологии Университета Сассекса провели эксперимент с 21 кошкой из 14 домохозяйств. В его ходе был обнаружен механизм, при помощи которого коты выражают удовольствие и расположение.
Отмечается, что в ответ на прищуривания глаз и медленное мигание человека, животные более охотно приближается к протянутой руке экспериментатора. При этом, если продемонстрировать животному зубы, то это повлечет за собой негативную реакцию.
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