Ученые из Великобритании обнаружили новый механизм общения человека с кошкой. Об этом сообщает Scientific Reports.

Специалисты из Школы психологии Университета Сассекса провели эксперимент с 21 кошкой из 14 домохозяйств. В его ходе был обнаружен механизм, при помощи которого коты выражают удовольствие и расположение.

Отмечается, что в ответ на прищуривания глаз и медленное мигание человека, животные более охотно приближается к протянутой руке экспериментатора. При этом, если продемонстрировать животному зубы, то это повлечет за собой негативную реакцию.

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