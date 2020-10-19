Коты понимают и узнают свои имена [ Редактировать ]
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Кошки – забавные, веселые, игривые, но в то же время очень независимые и довольно непростые питомцы со сложным характером. В отличие от большинства собак, которые взволнованно подбегают, когда их называют по имени, кошки могут игнорировать зов хозяев. Неужели они не понимают, что к ним обращаются?
Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что домашние кошки действительно знают и узнают свои имена, которыми их назвали хозяева, и понимают, что их зовут.
Группа исследователей из Токийского университета изучила группу из 78 разных кошек, которые реагировали на людей, произносящих их клички. В каждом из опытов кошки слушали записи людей, говорящих четыре разных слова, за которыми следовало имя кошки.
Ученые обнаружили, что большинство "пушистиков" способны отличать свои имена от похожих по звучанию имен других кошек и вычленяют их среди прочих слов.
Также ученые установили, что коты действительно понимают, что к ним обращаются, но намеренно игнорируют своих хозяев из-за своего независимого характера.
Кошки также могут распознавать голоса своих владельцев и понимать, когда на них указывают люди. Но в отличие от собак, обезьян, дельфинов и попугаев, коты не способны распознавать другие слова, кроме своих кличек.
Таким образом, можете быть уверенными, что ваш пушистый питомец, который спит, повернувшись к вам кормой, прекрасно вас слышит и понимает. Но этому гордому потомку саблезубого тигра просто лень поворачиваться, если вы не принесли ему еды или не желаете с ним играть.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как пума преследовала матерящегося бегуна. Также недавно в сети появился фильм ужасов для котов.
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