Кошки – забавные, веселые, игривые, но в то же время очень независимые и довольно непростые питомцы со сложным характером. В отличие от большинства собак, которые взволнованно подбегают, когда их называют по имени, кошки могут игнорировать зов хозяев. Неужели они не понимают, что к ним обращаются?

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что домашние кошки действительно знают и узнают свои имена, которыми их назвали хозяева, и понимают, что их зовут.

Группа исследователей из Токийского университета изучила группу из 78 разных кошек, которые реагировали на людей, произносящих их клички. В каждом из опытов кошки слушали записи людей, говорящих четыре разных слова, за которыми следовало имя кошки.

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Ученые обнаружили, что большинство "пушистиков" способны отличать свои имена от похожих по звучанию имен других кошек и вычленяют их среди прочих слов.

Также ученые установили, что коты действительно понимают, что к ним обращаются, но намеренно игнорируют своих хозяев из-за своего независимого характера.

Кошки также могут распознавать голоса своих владельцев и понимать, когда на них указывают люди. Но в отличие от собак, обезьян, дельфинов и попугаев, коты не способны распознавать другие слова, кроме своих кличек.

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Таким образом, можете быть уверенными, что ваш пушистый питомец, который спит, повернувшись к вам кормой, прекрасно вас слышит и понимает. Но этому гордому потомку саблезубого тигра просто лень поворачиваться, если вы не принесли ему еды или не желаете с ним играть.

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