Пума шесть минут преследовала матерящегося бегуна (видео) [ Редактировать ]
Источник: "Как и Почему"
26-летний американец из штата Юта Кайл Берджесс во время утренней пробежки натолкнулся на четырех котят. Как оказалось, это детеныши пумы. Их мать была рядом и прибежала защищать свое потомство.
Свою пробежку парень снимал на видео и выложил его в интернет. На видно, что Берджесс замечает котят на дороге котят. Затем появляется взрослая пума.
Испуганный парень резко поворачивает назад и пытается уйти. Дикая кошка преследует его по пятам, издавая угрожающие звуки и делая выпады в его сторону.
Преследование мамы-кошки длилось 6 минут, все это время парень дико матерится и уговаривает хищницу оставить его в покое. Когда пуме показалось, что она достаточно отогнала непрошенного гостя от своего потомства, она унеслась от него огромными прыжками.
Ролик за два дня собрал более полумиллиона просмотров на YouTube.
Следует сказать, что дикая пума представляет серьезную опасность для человека. Ранее "Подробности" сообщали, что в США пума разорвала велосипедиста.
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