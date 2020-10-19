Старейший профессиональный футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса (фото) [ Редактировать ]
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Египтянин Эззельдин Бахадер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный футболист. Об этом сообщает Reuters.
6 октября 74-летний мужчина начал выступать за команду из третьего дивизиона чемпионата Египта. Чтобы попасть в Книгу рекордов, "старичку" пришлось провести на поле все два тайма (90 минут - ред.).
Несмотря на то, что Бахадер забил с пенальти, его команда проиграла спортивному клубу "Эль-Аят" со счетом 3:2.
Бахадер всегда любил футбол и в молодости показывал неплохую игру. Оказавшись на пенсии, он отдался своему хобби и смог пробиться в профессиональную команду.
Он готов играть и бесплатно, чему несказанно рады руководители клуба. Кроме того, командой заинтересовались спонсоры, а посмотреть на спортивного старика стали приходить толпы зрителей, в том числе и шестеро внуков Бахадера.
Ранее звание "самого возрастного профессионального футболиста" принадлежало израильтянину Исааку Хайику, который вышел на поле в возрасте 73 лет.
Ранее сообщалось, что девушка с самыми длинными ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса.
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