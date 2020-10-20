С 1977 года Джефф Бриджес женат на Сьюзен Гэстон, с которой вырастил три дочери Источник: открытые источники

Американский актер Джефф Бриджес признался, что у него диагностирована лимфома. Он написал в Twitter, что начал курс лечения и прогноз по выздоровлению положительный.

Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому. И хотя это серьезное заболевание, мне повезло, у меня отличная команда врачей и их прогноз положительный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе своего выздоровления.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

70-летний Джефф Бриджес исполнил свыше 200 ролей в кино. Однако его главной ролью в карьере стал герой фильма братьев Коэн "Большой Лебовски" - бездельник Джеффри "Чувак" Лебовски, втянутый в криминальную аферу.

Также он снимался в фильмах "Последний киносеанс", "Громобой и Быстроножка", "Знаменитые братья Бейкеры", "Король-рыбак", "Претендент", "Железная хватка", "Дорога на Арлингтон", "Планета Ка-Пэкс", "Трон", "Человек со звезды" и многих других.

За роль кантри-певца в картине 2009 года "Сумасшедшее сердце" Бриджес был награждан кинопремиями "Оскар" и "Золотой глобус".

Ранее сообщалось, что знаменитый российский актер умер на пороге театра.