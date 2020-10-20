Джефф Бриджес признался в страшном диагнозе [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
Американский актер Джефф Бриджес признался, что у него диагностирована лимфома. Он написал в Twitter, что начал курс лечения и прогноз по выздоровлению положительный.
Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому. И хотя это серьезное заболевание, мне повезло, у меня отличная команда врачей и их прогноз положительный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе своего выздоровления.
As the Dude would say.. New S**T has come to light.— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020
I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.
I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.
70-летний Джефф Бриджес исполнил свыше 200 ролей в кино. Однако его главной ролью в карьере стал герой фильма братьев Коэн "Большой Лебовски" - бездельник Джеффри "Чувак" Лебовски, втянутый в криминальную аферу.
Также он снимался в фильмах "Последний киносеанс", "Громобой и Быстроножка", "Знаменитые братья Бейкеры", "Король-рыбак", "Претендент", "Железная хватка", "Дорога на Арлингтон", "Планета Ка-Пэкс", "Трон", "Человек со звезды" и многих других.
За роль кантри-певца в картине 2009 года "Сумасшедшее сердце" Бриджес был награждан кинопремиями "Оскар" и "Золотой глобус".
Ранее сообщалось, что знаменитый российский актер умер на пороге театра.
по теме
Карантин не завадив зйомкам "Бетмена"
У Ліверпулі відновили зйомки кінострічки "Бетмен". І хоч у Британії днями посилили карантин, роботі це не завадило. Бетмена у фільмі грає Роберт Паттінсон, із ним у команді Колін Фаррел та Зої Кравіц
Тома Круза у масці помітили на зйомках "Місії неможливої-7"
Знімальна група і далі працює попри пандемію, проте з певними карантинними обмеженнями поза кадром Круза помітили в масці
Секс-символы Голливуда: кто чаще всех снимался в постельных сценах
На счету 56-летнего Киану Ривза 12 кинолент с интимными сценами. У героев Киану Ривза в разных фильмах набегает 568,9 секунд "клубнички"
Худший прогноз: в Минздраве заявили о 35 тысячах заболеваний в сутки
В понедельник, 19 октября, в Министерстве здравоохранения сделали заявление
Вызывает шизофрению и болезнь Альцгеймера: у коронавируса нашли опасные побочные эффекты
Группа бразильских ученых провела исследование, в ходе которых выяснила, что коронавирус, даже перенесенный в легкой форме, может иметь весьма далеко идущие последствия