В Москве в возрасте 53 лет умер известный актер Никита Логинов. Об этом сообщается на странице театра в соцсети.

Звезда "Антикиллера" и "Московской саги" скончался от сердечного приступа.

Читайте также Арнольд Шварценеггер впервые снимется в сериале

Актеру стало плохо на пороге театра "Около дома Станиславского", в котором он руководил художественно-постановочной частью. Врачи скорой помощи только констатировали смерть.

Никита Логинов родился 12 июня 1964 года. В 1990 году окончил Московский институт культуры. Во время учебы дебютировал в фильме "Мы – ваши дети" (1987).

Актер снялся примерно в 20 фильмах и сериалах. Известность ему принесли роли в кинолентах "Антикиллер" (2002), "Неудача Пуаро" (2002), "Московская сага" (2004), "ДМБ" (2000).

Ранее сообщалось, что умер звезда сериала "Воронины". Также мы писали о том, что умер известный российский телеведущий.