Во вторник, 20 октября, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Из-за этого там возникла угроза цунами.

Об этом сообщил Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами.

Эпицентр толчков находился примерно в 107 километрах от города Санд-Пойнт. Также толчки ощущались в Чигнике, Уналашке, Манокотаке, Южном Накнеке и на полуострове Кенай.

Местные жители опубликовали видео со звуком сирен, предупреждающих об опасности цунами, после землетрясения.

Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.