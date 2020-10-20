На Аляске землетрясение вызвало угрозу цунами [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Из-за этого там возникла угроза цунами.
Об этом сообщил Американский тихоокеанский центр предупреждения о цунами.
Эпицентр толчков находился примерно в 107 километрах от города Санд-Пойнт. Также толчки ощущались в Чигнике, Уналашке, Манокотаке, Южном Накнеке и на полуострове Кенай.
Местные жители опубликовали видео со звуком сирен, предупреждающих об опасности цунами, после землетрясения.
Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.
по теме
Четыре уровня опасности COVID-19: в МОЗ представили план действий
В МОЗ разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса
Выступление Зеленского в Раде: главные тезисы
Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием
Зеленский задал себе три вопроса с трибуны Рады
Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что ждет их ответы на свои 5 вопросов
На следующих выборах президента граждане должны иметь возможность голосовать онлайн - Зеленский
Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде
Зеленский раскритиковал работу антикоррупционных органов
В Верховной Раде Владимир Зеленский представил ежегодный отчет