На Камчатке произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает ТАСС.
Эпицентр колебаний почвы находится в центральной части полуострова, в 230 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.
Эпицентр землетрясения находился в 14 км к западу от поселка Эссо. Очаг залегал на глубине 360 километров. Угроза цунами не объявлялась.
В единой дежурно-диспетчерской службе Петропавловска-Камчатского рассказали, что жители краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов. В домах раскачивались люстры и звенела посуда. Жертв в результате землетрясения нет.
Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.
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