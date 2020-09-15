Во вторник, 15 сентября, в России на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает ТАСС.

Эпицентр колебаний почвы находится в центральной части полуострова, в 230 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр землетрясения находился в 14 км к западу от поселка Эссо. Очаг залегал на глубине 360 километров. Угроза цунами не объявлялась.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петропавловска-Камчатского рассказали, что жители краевой столицы ощутили подземные толчки силой до трех баллов. В домах раскачивались люстры и звенела посуда. Жертв в результате землетрясения нет.

Ранее на дне Атлантического океана обнаружили загадочное явление.