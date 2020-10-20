Во вторник, 20 октября, Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета Ан-26. Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 миллионов гривен.

Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума… проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор.

Сейчас продолжается работа правительственной комиссии и расследование причин катастрофы самолета АН-26.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.