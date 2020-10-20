Авиакатастрофа Ан-26: семьям всех погибших выплатили компенсации [ Редактировать ]
Во вторник, 20 октября, Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех погибших курсантов в авиакатастрофе самолета Ан-26. Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 миллионов гривен.
Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума… проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор.
Сейчас продолжается работа правительственной комиссии и расследование причин катастрофы самолета АН-26.
Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.
Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.
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