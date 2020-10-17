Министерство обороны Украины перевело первые выплаты компенсаций семьям погибших военнослужащих в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом.

На следующей неделе родственникам выплатят 28 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобороны перечислило более 28 миллионов гривен Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины. На следующей неделе деньги отправят в военкоматы, а те - на счета получателей помощи.

Пока компенсацию получат родственники 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил. Решение о выплатах помощи семьям остальных погибших будет принято после завершения расследования авиакатастрофы.

Напомним, 25 сентября вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет Ан-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Ранее сообщалось, что Министр обороны Украины назвал предварительные причины падения самолета.