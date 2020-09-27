Единственного выжившего в авиакатастрофе АН-26, курсанта третьего курса Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского, 27 сентября допросили следователи Государственного бюро расследований Украины. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер, передает "Укринформ".

Стоит отметить, что информация, которую предоставил следователям курсант Вячеслава Золочевский пока не разглашается.

Как заявил Кучер, позже вся информация станет извесна.

Следователи ГБР задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает. Они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известно

Также, Кучер отметил, что Золочевского спасло стечение обстоятельств, его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

Он рассказал, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, поэтому он не пострадал от огня. Он пришел в себя и смог покинуть горевший самолет

Председатель ОГА также дополнительно пояснил свои заявления, сделанные накануне относительно приоритетности посадки самолетов (по его информации, уже имея информацию о проблемах с двигателем, ответственные лица завели на посадку другой самолет, исправный, а Ан-26 с неисправностью ждал разрешения минуту и ​​разбился менее чем в 2 километрах от аэродрома).

Это не просто диспетчер. Это не просто рядовой человек, принимающий решения. Есть руководитель полета, есть руководитель университета. Заместители, которые тоже несут ответственность. Я не хочу, чтобы вы воспринимали это как смещение на какого-то рядового человека. Конечно, нет. Даже если это высший должностной состав, они должны понести наказание. Но фамилии мы должны услышать

Напомним, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Очевидцы засняли авиакатастрофу на камеру. Позже появилось видео с эпицентра событий.

Позже стало известно о 22 умерших и 2 тяжело раненых, которые находятся в реанимации. 4-х ищут среди обломков самолета.

На место крушения прибыл губернатор Харьковской области Кучер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу. Он отметил, что дал поручение премьер-министру создать комиссию для расследования всех причин трагедии.

Как сообщалось ранее, мать погибшего пилота рассказала, что ее сын упоминал о неисправностях самолёта еще за сутки до полёта.

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