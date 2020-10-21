В Канаде ученые из университетов Макмастера и Брока разработали устройство, помогающее определить наличие онкологических заболеваний в домашних условиях. Об этом сообщает Science Daily.

Аппарат будет определять не только онкомаркеры, но и развитие хронических заболеваний.

Прототип был разработан для отслеживания простатических специфических антигенов (PGA), но технологию можно адаптировать и для измерения других маркеров, будь то рак или иные хронические заболевания.

Отмечается, что изобретение будет работать по принципу диабетического монитора для измерения уровня сахара. Устройство пройдет все необходимые испытания, чтобы получить разрешение от контролирующих органов.

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