Рак груди: обнаружена новая причина онкологического заболевания [ Редактировать ]
Ученые кафедры иммунологии и микробиологии Университета Луисвилля в США назвали ожирение одной из причин рака груди.
Об этом сообщает Medical Xpress.
По их словам, жировые клетки вырабатывают белок, который в малом количестве попадает в кровь, но если его количество увеличится, то в клетках молочной железы может начаться патологический процесс, что приведет к росту опухоли.
Отмечается, что в случае подавления активности белка FABP4, развитие новообразования замедлится, не смотря на степень ожирения.
Ранее мы писали о том, что исследователи обнаружили природное лекарство от онкологических заболеваний.
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