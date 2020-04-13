Ученые кафедры иммунологии и микробиологии Университета Луисвилля в США назвали ожирение одной из причин рака груди.

Об этом сообщает Medical Xpress.

По их словам, жировые клетки вырабатывают белок, который в малом количестве попадает в кровь, но если его количество увеличится, то в клетках молочной железы может начаться патологический процесс, что приведет к росту опухоли.

Отмечается, что в случае подавления активности белка FABP4, развитие новообразования замедлится, не смотря на степень ожирения.

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