Один український військовий зазнав контузії на Донбасі. Армійця зачепило вибуховою хвилею під час обстрілу біля Авдіївки.

Російські найманці минулої доби шість разів порушили домовленості про перемир'я. Ворожі атаки зафіксовано біля Майорська та Світлодарська. Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Павлополя наші захисники вивели з ладу ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

Безкраї степи, на висотах можна навіть без оптики розгледіти ворожі бліндажі. Такий вигляд має лінія зіткнення під Світлодарськом. Стратегічним містом біля однойменної теплоелектростанції. І навіть в умовах фронтового затишшя тут іноді чутно стрілянину. Напередодні ворог знову вдався до провокацій.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Фіксувався неприцільний вогонь, провокація противника. Був післяобідній час - чули пару черг, які велися в невідомому напрямку. Звук ми чули, доповідь здійснили.

Таке тут буває часто. Особливо, коли на позиції супротивника приїздять представники сепаратистських медіа. Тож, доводиться терпіти, - кажуть вояки.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Чуються далеко розриви, черги бувають. Але ми все сприймаємо спокійно, і доводимо особистому складу, що перемир'я треба дотримуватися.

Але існує й реальна небезпека. Зараз, коли дерева голі й видимість хороша - треба остерігатися ворожих снайперів. Адже, попри режим тиші, вони іноді нагадують про себе. Такі випадки були.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Посилили заходи безпеки. Я не знаю, хто в них заїжджають - групи, ФСБ, "специ" - там їх вистачає. Як була "зеленка", та були скриті переміщення, а зараз важче.

Загалом, кажуть армійці, останніми днями тут тривожно. Ворожі провокації на цій ділянці вже другу добу фіксують у фронтових зведеннях штабу ООС.