В среду, 21 октября, в Киеве похитили ребенка. Шестилетняя девочка - дочь телеведущей и блогера Алены Лоран. Женщина раскрыла детали случившегося на своей станице в Instagram.

Так, мать ребенка подтвердила факт похищения и рассказала, как все было.

Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила 200000$ Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка. Габи ничего не знает и ни морально, ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители, и не инсценировка похищения - все могло быть печально. Под чутким руководством проводилась спецоперация. Мы безумно благодарны всем ребятам за то, что наша дочь в безопасности и все это время, пока я вела переговоры с похитителем, была в гостинице смотря мультики, ничего не подозревая.

"Хочу сделать акцентна том, что в свете угроз в адрес моей семьи группой людей это только начало. Похитителями Габи оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов. Но ... который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внесения залога.

Также блогер поблагодарила все высшие силы и ребят в виде помощи за то, что дочь жива, здорова и невредима.

А претенденты на "чужое" наказаны. Спасибо всем за поддержку. Пусть послужит примером тому, кто лезет в семью ведьмы. Роя мне яму, в ней окажетесь сами.

Напомним, злоумышленники были задержаны во время передачи 150 тысяч $.