В пятницу, 16 октября, от COVID-19 умер известный украинский блогер Дмитрий Стужук. Об этом сообщила его экс-жена Соня в своем Instagram.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - сообщила Соня Стужук.

Дмитрий вел в своем блоге дневник о том, как протекает его болезнь.

Также появилась первая реакция от украинских блогеров. Пост с соболезнованиями выставила Анна Алхим.

"Дима...Покойся с миром. Соболезнования твоей семье", - написала блогерша в Instagram.

Напомним, Дмитрию было 34 года. У него осталось трое маленьких детей.

Ранее "Подробностям" стало известно о том, что накануне Стужук пережил клиническую смерть. Дмитрию стало плохо, его забрали в больницу. Затем перевели в реанимацию, где он позже скончался.