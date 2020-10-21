В Киеве похитили ребенка блогера [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, в Киеве похитили ребенка. Шестилетняя девочка - дочь телеведущей и блогера. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
За ребенка злоумышленники хотели получить $200 тысяч. Для похищения было арендовано здание. У каждого участника группировки была своя роль.
Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов США, лица, причастные к похищению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Ребенок возвращен родителям.
Теперь задержанным готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Одессе банда похитила таксиста.
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