Стало известно, что ПЦР-тестирование способно подтвердить наличие COVID-19 лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.

"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.

Ранее врач сообщила, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Украине.