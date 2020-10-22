Тест на коронавирус лишь в 60% показывает результат - Рубан [ Редактировать ]
Стало известно, что ПЦР-тестирование способно подтвердить наличие COVID-19 лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, сейчас Министерство здравоохранения уже перешло к определению диагноза коронавируса путем клинико-лабораторных исследований.
"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. В 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаруживается", - сказал Рубан.
Ранее врач сообщила, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Украине.
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