Коронавирус в Украине: когда улучшится ситуация [ Редактировать ]
В последнее время COVID-19 продолжает "зверствовать" в Украине. Почти каждый день мы слышим о новом антирекорде по числу больных или умерших. В ближайшие несколько месяцев ожидается еще больший рост заболеваемости. Ситуация улучшится ближе к марту. Об этом на брифинге в Министерстве здравоохранения заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
По ее словам, коронавирус является длительным заболеванием. Пациенты, которые переболели COVID-19, до месяца могут находиться на больничном листе.
"В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает - может быть ситуация несколько улучшится", - сказала Голубовская.
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