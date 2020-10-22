Ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина - МОЗ [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 22 октября, ситуация с распространением COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Хмельницкой - 336,6 случаев на 100 тыс. Населения (+), в Сумской - 332,4 (-) и в Тернопольской - 319,0 (+) областях.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 59,5 (+), в Винницкой - 103,0 (+) и в Херсонской - 118,0 (+) областях.
Ранее врач сообщила, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Украине.
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