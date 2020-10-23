В Украине завершается предвыборная агитация [ Редактировать ]
С пятницы, 23 октября, в Украине завершается предвыборная агитация за кандидатов на местных выборах. Сами выборы пройдут 25 октября.
С субботы, 24 октября, начнется "день тишины".
Так же до 20:00 25 октября запрещается обнародовать и распространять результаты опросов общественного мнения, связанных с выборами.
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