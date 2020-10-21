Стало известно, что с 21 октября по 1 ноября МВД переходит на усиленный вариант несения службы в связи с местными выборами. Об этом во время селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

"С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполиции. Особое внимание на перемещение всех групп", - заявил Сергей Яровой.

Под охрану уже взяты 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских.

"Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлен 1436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств", - сказал он.

Первый заместитель министра подчеркнул, что коммуникация с ЦИК налажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства.

"Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - сказал Сергей Гончаров.

Председатель Нацполиции обратил внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.

Николай Чечеткин подчеркнул, что в день выборов усиленно нести службу более 42 000 спасателей и более 3000 специальной техники и 12 воздушных судов.

Ранее в МОЗ рассказали о соблюдении правил на выборах-2020.