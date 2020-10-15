Выборы-2020: как проголосовать на самоизоляции [ Редактировать ]
В Украине 25 октября состоятся местные выборы. Что не мало важно, проходить они будут в условиях пандемии коронавируса. Podrobnosti.ua разбирались в том, могут ли проголосовать украинцы на самоизоляции.
Так, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) одобрила порядок голосования на местных выборах больных COVID-19 и людей с симптомами ОРВИ. Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
Так, при симптомах простуды можно будет проголосовать на участке в отдельной кабинке. Вы обязательно должны быть в маске и меть собственную ручку.
Если человек находится на самоизоляции из-за болезни, голосовать можно дома.
Для этого нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Заявление и справку прислать (передать) в участковую комиссию, где вы голосуете. Это нужно сделать не позднее 20:00 23 октября.
"Если у члена вашей семьи положительный тест и вы на самоизоляции - алгоритм тот же. Заявление + медицинская справка в УИК", - говорится в сообщении.
Больные, находящиеся в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения.
Напомним вам при каких условиях, вы сможете проголосовать на избирательном участке.
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