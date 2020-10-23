В Арктике в несвойственный осенний период года замерзло море Лаптевых. Об этом сообщает The Guardian.

Такое явление произошло в связи с глобальным потеплением и теплым периодом на севере России. Ученые опасаются что через 30 лет холодный континент перестанет замерзать.

Вероятно, к середине XXI века станем свидетелями, что Арктика не замерзнет зимой.

Отмечается, что к таянию льдов Арктики может быть причастно теплое океаническое течение из Атлантики. Чем дольше замерзает Арктика, тем быстрее она нагревается. Чем меньше там ледяной щит, тем меньше белой области, отражающей солнечное тепло в космос.

Ранее мы писали, что ученые выяснили, когда полностью растает лед в Арктике. Первыми жертвами этого процесса, считают специалисты, могут стать горный ледники, а также территории заполярья.