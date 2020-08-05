В июле на территории Арктики зафиксирован самый низкий в истории уровень льда.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации, в связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного.

Обычно это происходит в конце августа - в сентябре. А тут сразу на месяц раньше.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов, в некоторых местах - на 7 градусов выше нормы.

Ранее мы писали, что Арктика побила температурный рекорд. Накануне там наблюдалась тепловая температурная волна.