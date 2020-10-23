В Дагестане расстреляли экс-бойца ММА (видео) [ Редактировать ]
Источник: topwar.ru
В Хасавюрте (Дагестан) убили экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
22 октября в ресторане "Вайнах" Мургамудин Мурадисов с сыном спорили с бывшим бойцом по поводу земельного участка. Ссора накалилась и Мурадисовы ушли.
Но затем вернулись на своем Lexus: и отец, и сын были вооружены карабином "Сайга" и дробовиком. Они расстреляли Абдулмуслимова прямо в кафе, а затем начали драться с его соратниками.
Мурадисовы с места преступления не скрывались, полиция задержала их прямо в ресторане. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в России посадили дагестанца, который ранил двух глухонемых украинцев.
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