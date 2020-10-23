В Хасавюрте (Дагестан) убили экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

22 октября в ресторане "Вайнах" Мургамудин Мурадисов с сыном спорили с бывшим бойцом по поводу земельного участка. Ссора накалилась и Мурадисовы ушли.

Но затем вернулись на своем Lexus: и отец, и сын были вооружены карабином "Сайга" и дробовиком. Они расстреляли Абдулмуслимова прямо в кафе, а затем начали драться с его соратниками.



Мурадисовы с места преступления не скрывались, полиция задержала их прямо в ресторане. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в России посадили дагестанца, который ранил двух глухонемых украинцев.