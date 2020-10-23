Поздно вечером в пятницу, 23 октября, в Киеве устроили нелегальные гонки. "Состязания" проходят возле станции метро "Красный хутор". Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Отмечается, что в гонках участвует более 50 автомобилей.

Соревнования проходят во время движения общественного транспорта.

Ранее мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП. Происшествие произошло утром на Бориспольской трассе.