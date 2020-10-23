В Киеве полсотни автомобилей устроили уличные гонки (видео) [ Редактировать ]
Фото: гонки в Киеве / Подробности
Поздно вечером в пятницу, 23 октября, в Киеве устроили нелегальные гонки. "Состязания" проходят возле станции метро "Красный хутор". Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Отмечается, что в гонках участвует более 50 автомобилей.
Соревнования проходят во время движения общественного транспорта.
Ранее мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП. Происшествие произошло утром на Бориспольской трассе.
по теме
Prev Next
23 октября 2020 15:46
В Запорожье экстренно эвакуировали пассажиров самолета: что случилось
В пятницу, 23 октября, в международном аэропорту Запорожья один из пассажиров пригрозил заминировать самолет
22 октября 2020 12:58
В Киеве мать с ребенком выпали из окна: смерть наступила мгновенно
Трагедия произошла на улице Соломянской
13 октября 2020 13:30
В Киеве на карантин закрывают школы
Уже 520 классов находятся на дистанционном обучении
12 октября 2020 16:28
Во Дворце спорта обустроят госпиталь для больных COVID-19
По приказу президента, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей