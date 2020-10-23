В пятницу вечером, 23 октября, около 22:00, в центре Киева, в районе станции метро "Золотые ворота", произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Ауди" сбил двух людей прямо на пешеходном переходе. После чего влетел в дом. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Авария произошла на перекрестке улиц Прорезная и Владимирская.

Женщину прижало между машиной и домом. Она чудом осталась живой. Еще один мужчина получил травму головы. Водитель сразу сбежал с места происшествия.

Полиция через минуту после аварии была на месте, так как машина патрульных проезжала мимо в этот момент.

Ранее мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП. Происшествие произошло утром на Бориспольской трассе.