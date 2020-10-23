Жуткое ДТП в центре Киева: водитель сбил прохожих на пешеходном переходе и сбежал [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 23 октября, около 22:00, в центре Киева, в районе станции метро "Золотые ворота", произошло жуткое ДТП. Автомобиль "Ауди" сбил двух людей прямо на пешеходном переходе. После чего влетел в дом. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Авария произошла на перекрестке улиц Прорезная и Владимирская.
Женщину прижало между машиной и домом. Она чудом осталась живой. Еще один мужчина получил травму головы. Водитель сразу сбежал с места происшествия.
Полиция через минуту после аварии была на месте, так как машина патрульных проезжала мимо в этот момент.
Ранее мы писали, что под Киевом произошло серьезное ДТП. Происшествие произошло утром на Бориспольской трассе.
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