Под Киевом произошло серьезное ДТП [ Редактировать ]
В пятницу утром, 9 октября, на Бориспольской трассе (в сторону Киева) произошла серьезная авария.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Подробности происшествия не сообщаются.
Информацию о причинах аварии и пострадавших устанавливают правоохранители.
Ранее мы писали о том, что в Киеве на пешеходном переходе произошло жуткое ДТП.
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