В пятницу утром, 9 октября, на Бориспольской трассе (в сторону Киева) произошла серьезная авария.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Подробности происшествия не сообщаются.

Информацию о причинах аварии и пострадавших устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на пешеходном переходе произошло жуткое ДТП.