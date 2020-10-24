В "красной зоне" возобновится железнодорожное сообщение [ Редактировать ]
"Укрзализныця" начала продажу билетов на поезда в города "красной зоны" карантина. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Будет открыта продажа билетов из четырех областных центров – Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого, также можно будет приобрести проездные документы на поезда из "Дубно", "Здолбунов-Пассажирский", "Гречаны", "Славута-1", "Волочиск", "Дунаевцы", "им. Т.Шевченко".
С 00: 01 26 октября возобновится движение из большинства закрытых станций. Сделать это позволила комиссия по ТЭБ и ЧС.
Отмечается, что с 26 октября будет закрыта продажа билетов со станции Подольск в Одесской области, а поезда будут проезжать ее без остановки.
Напомним, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов в "красной зоне". Ограничения коснулись 6 станций и 13 поездов.
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