В Одессе водитель "влетел" в забор и протаранил авто полиции (видео) [ Редактировать ]
ДТП в Одессе/ Фото: 1news.zp.ua
В Одессе водитель устроил гонки по встречной полосе, которые завершились ДТП на перекрестке улиц Канатной и Успенской.
Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".
По данным канала, автомобиль врезался в забор юракадемии и въехал в военную академию, но на этом приключения водителя не завершились. Он также протаранил машину полицейских.
Происшествие зафиксировала видеокамера.
Ранее сообщалось, что в Киеве полсотни автомобилей устроили уличные гонки.
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