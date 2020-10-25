В Одессе водитель устроил гонки по встречной полосе, которые завершились ДТП на перекрестке улиц Канатной и Успенской.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Читайте также Жуткое ДТП в центре Киева: водитель сбил прохожих на пешеходном переходе и сбежал

По данным канала, автомобиль врезался в забор юракадемии и въехал в военную академию, но на этом приключения водителя не завершились. Он также протаранил машину полицейских.

Происшествие зафиксировала видеокамера.

Ранее сообщалось, что в Киеве полсотни автомобилей устроили уличные гонки.