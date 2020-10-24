В Ривне произошло смертельное ДТП с детьми (видео) [ Редактировать ]
В городе Ривне легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Водитель автомобиля Geely неудачно обгонял Citroen, пересек сплошную полосу и врезался в автобус "Богдан". Водитель Geely погиб на месте.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что травмы различной тяжести получил 20-летний пассажир и дети, возрастом от 4 до 14 лет. Все пострадавшие находились в рейсовом автобусе, а также трое пассажиров Geely.
Ранее мы писали, что в Хмельницкой области ужасная авария унесла жизнь подростков. В городе Волочиск лоб в лоб столкнулись Honda CR-V и ВАЗ 2101.
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