В городе Ривне легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Водитель автомобиля Geely неудачно обгонял Citroen, пересек сплошную полосу и врезался в автобус "Богдан". Водитель Geely погиб на месте.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что травмы различной тяжести получил 20-летний пассажир и дети, возрастом от 4 до 14 лет. Все пострадавшие находились в рейсовом автобусе, а также трое пассажиров Geely.

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