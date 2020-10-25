В Украине отмечают день автомобилистов - тех, кто чувствует себя комфортно и легко за рулем машины, чья работа связана с перевозкой пассажиров и регулярными поездками.

Podrobnosti.ua подготовили для подборку душевных, красивых поздравлений с праздником для ваших родных, знакомых и близких.

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

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Кто за рулем не первый год,

Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем

И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.

Желаем Вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.

Ну и ни жезла, ни гвоздя!

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Пусть везет вам на дороге,

И горит зеленый свет.

В День водителя желаю

Много личных вам побед.



Пусть погода будет ясной,

Поворот всегда туда,

Пусть удача за баранкой

Не оставит никогда!

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Желаю тебе лишь зеленого света,

Отличной дороги зимою и летом,

Поломок не ведать, аварий не знать,

ГАИ на маршруте вовек не встречать,

Попутного ветра, комфорта в пути.

Всегда с настроеньем баранку крути!

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Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!

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Ранее сообщалось, что в Украине появятся два новых праздника.