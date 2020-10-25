День автомобилиста: красивые поздравление в стихах и открытках [ Редактировать ]
В Украине отмечают день автомобилистов - тех, кто чувствует себя комфортно и легко за рулем машины, чья работа связана с перевозкой пассажиров и регулярными поездками.
Podrobnosti.ua подготовили для подборку душевных, красивых поздравлений с праздником для ваших родных, знакомых и близких.
Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
***
***
Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,
Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.
Пусть будет легкою дорога.
Желаем Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!
***
Пусть везет вам на дороге,
И горит зеленый свет.
В День водителя желаю
Много личных вам побед.
Пусть погода будет ясной,
Поворот всегда туда,
Пусть удача за баранкой
Не оставит никогда!
***
***
Желаю тебе лишь зеленого света,
Отличной дороги зимою и летом,
Поломок не ведать, аварий не знать,
ГАИ на маршруте вовек не встречать,
Попутного ветра, комфорта в пути.
Всегда с настроеньем баранку крути!
***
Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!
***
Ранее сообщалось, что в Украине появятся два новых праздника.
по теме
24 октября: какой сегодня праздник
24 октября - 298-й день года по григорианскому календарю
23 октября: какой сегодня праздник
23 октября - 297-й день года по григорианскому календарю
20 октября: какой сегодня праздник
20 октября - 294-й день года по григорианскому календарю
16 октября: какой сегодня праздник
16 октября - 281-й день года, до конца года остается 77 дней
Покров: что категорически нельзя делать
Покров не входит в число двунадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божией Матери