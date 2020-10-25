Явка избирателей на 12:00 составляет 20% - ОПОРА [ Редактировать ]
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Гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00. Она составила 20%. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.
По ее словам, погрешность исследования явки не превышает 1,2%.
Отметим, сегодня в Украине проходят местные выборы. Они проходят по новым правилам в связи с пандемией. На участок нужно прийти в маске и со своей ручкой.
Ранее в Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка.
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