Гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00. Она составила 20%. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, погрешность исследования явки не превышает 1,2%.

Отметим, сегодня в Украине проходят местные выборы. Они проходят по новым правилам в связи с пандемией. На участок нужно прийти в маске и со своей ручкой.

Ранее в Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка.