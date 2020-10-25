В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в поселке Тывров Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка.
Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети "ОПОРА".
Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49.
На место прибыла полиция. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.
Ранее сообщалось, что в двух областях избирателям выдавали бюллетени без паспорта. Кроме того, в Никополе мужчина порвал бюллетени.
Также мы писали о том, как голосуют представители власти. А во время голосования Зеленского произошел конфуз.
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