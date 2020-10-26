В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. Явка была рекордно низкой - 37%. Кроме того, в день голосования в полицию поступило 5006 заявлений и сообщений о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Открыто 159 уголовных дел.

Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).

Количество нарушений по регионам:

в Днепропетровской области - 448,

в Одесской - 331,

в Донецкой - 298,

в Харьковской - 272,

во Львовской - 266,

в Полтавской - 265,

в Запорожской - 226,

в Херсонской - 180,

в Черкасской - 177,

в Винницкой - 142,

в Закарпатской - 141,

в Сумской - 126,

в Черниговской и Ровенской - по 115,

в Тернопольской - 107,

в Хмельницкой - 105,

в Кировоградской - 104,

в Николаевской - 98,

в Ивано-Франковской - 89,

в Луганской - 75,

в Черновицкой - 53,

в Волынской - 50,

в Житомирской - 33.

Если говорить о самих нарушениях, то в день выборов зафиксировано 1800 сообщений, среди них:

нарушение тайны голосования - 274,

подкуп избирателей - 209,

незаконное уничтожение избирательной документации - 181,

нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178,

незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.

Ранее мы писали, что местные выборы 2020 стали одними из самых сложных в истории. Для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков.