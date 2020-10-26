Местные выборы: за день открыли 159 дел по нарушениям [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. Явка была рекордно низкой - 37%. Кроме того, в день голосования в полицию поступило 5006 заявлений и сообщений о нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Открыто 159 уголовных дел.
Больше всего сообщений о нарушениях зафиксировано в Киевской области (603) и Киеве (587).
Количество нарушений по регионам:
- в Днепропетровской области - 448,
- в Одесской - 331,
- в Донецкой - 298,
- в Харьковской - 272,
- во Львовской - 266,
- в Полтавской - 265,
- в Запорожской - 226,
- в Херсонской - 180,
- в Черкасской - 177,
- в Винницкой - 142,
- в Закарпатской - 141,
- в Сумской - 126,
- в Черниговской и Ровенской - по 115,
- в Тернопольской - 107,
- в Хмельницкой - 105,
- в Кировоградской - 104,
- в Николаевской - 98,
- в Ивано-Франковской - 89,
- в Луганской - 75,
- в Черновицкой - 53,
- в Волынской - 50,
- в Житомирской - 33.
Если говорить о самих нарушениях, то в день выборов зафиксировано 1800 сообщений, среди них:
- нарушение тайны голосования - 274,
- подкуп избирателей - 209,
- незаконное уничтожение избирательной документации - 181,
- нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178,
- незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.
Ранее мы писали, что местные выборы 2020 стали одними из самых сложных в истории. Для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков.
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