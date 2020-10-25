Местные выборы 2020 являются одними из самых сложных в истории Украины в связи с рядом факторов. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко на брифинге.

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Он отметил, что для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков.

"В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко.

Ранее мы писали о том, как проголосовать на местных выборах.

Также сообщалось, что во время голосования Зеленского произошел конфуз.