Местные выборы 2020 - одни из самых сложных в истории - ЦИК [ Редактировать ]
Местные выборы 2020 являются одними из самых сложных в истории Украины в связи с рядом факторов. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.
Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко на брифинге.
Он отметил, что для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков.
"В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко.
Ранее мы писали о том, как проголосовать на местных выборах.
Также сообщалось, что во время голосования Зеленского произошел конфуз.
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