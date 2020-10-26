Местные выборы: в ЦИК назвали процент явки [ Редактировать ]
На местные выборы в Украине пришли 36,99% украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Данные были предоставлены после обработки информации с 97% округов. Таким образом, 10 031 792 избирателя проголосовали на местных выборах.
Наиболее высокая явка зарегистрирована в Тернопольской области (44,81%), а самая низкая - в Донецкой (31,67%). В целом на западе и севере Украины избиратели проявили большую активность, чем на востоке и юге.
Ранее мы писали, что местные выборы 2020 стали одними из самых сложных в истории. Для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков.
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