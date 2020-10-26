Местные выборы: когда объявят победителя в Киеве [ Редактировать ]
Результат местных выборов в столице будет объявлен до 6 ноября. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.
По его словам, избирательная комиссия постарается пораньше опубликовать победителя в выборной гонке.
Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования... это 6 ноября... мы будем пытаться сделать это скорее.
Отмечается, что по данным экзит-пола, мэр Киева будет определятся в результате второго тура.
Ранее мы писали, что в ЦИК назвали окончательные данные по явке на местных выборах в Украине. Всего свой голос отдали более 10,5 миллионов украинцев.
по теме
В ЦИК назвали окончательные результаты явки избирателей
Всего свой голос отдали более 10,5 миллионов украинцев
Местные выборы: в ЦИК назвали процент явки
Всего обработали информацию с 97% избирательных участков
"Це кредит великої довіри" - Кличко про результати виборів
Кандидат в мери Києва від партії "Удар" Віталій Кличко прокоментував вибори
Кандидат на пост мэра столицы назвал главную ошибку президента
Александр Попов ответил депутату от "Слуги народа" Лесе Забуранной
В Донецкой области заявили о подделке бюллетеней
Полиция открыла уголовное дело