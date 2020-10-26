Результат местных выборов в столице будет объявлен до 6 ноября. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

По его словам, избирательная комиссия постарается пораньше опубликовать победителя в выборной гонке.

Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования... это 6 ноября... мы будем пытаться сделать это скорее.

Отмечается, что по данным экзит-пола, мэр Киева будет определятся в результате второго тура.

Ранее мы писали, что в ЦИК назвали окончательные данные по явке на местных выборах в Украине. Всего свой голос отдали более 10,5 миллионов украинцев.