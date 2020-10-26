Итоговая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

ЦИК обработали 100% информации из избирательных округов по территории Украины.

Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины.

Отмечается, что всего проголосовал 10 556 621 избиратель.

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