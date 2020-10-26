В "Опоре" раскрыли детали второго тура местных выборов [ Редактировать ]
В понедельник, 26 октября, координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что точной даты проведения второго тура местных выборов пока нет. В различных регионах второй тур может пройти в разные даты.
Об этом она заявила на брифинге.
По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится. Однако когда именно это будет - пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 октября, в других - 22 октября.
Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет.
Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.
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