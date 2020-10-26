В понедельник, 26 октября, координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что точной даты проведения второго тура местных выборов пока нет. В различных регионах второй тур может пройти в разные даты.

Об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится. Однако когда именно это будет - пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 октября, в других - 22 октября.

Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет.

Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.