Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что уже сегодня вечером станет известно о том, как проголосовали украинцы на опросе Зеленского.

По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.

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Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру.

Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.

По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.

Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.