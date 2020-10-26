Опрос Зеленского: когда обнародуют результаты [ Редактировать ]
Источник: 112.ua
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что уже сегодня вечером станет известно о том, как проголосовали украинцы на опросе Зеленского.
По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.
Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру.
Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.
По данным экзит-пола социологической группы "Рейтинг", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.
Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.
Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.
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